Salute: svelato segreto metformina, fornisce energia alternativa a tessuti offesi dal diabete (2)

- Il modesto aumento di lattato indotto dalla metformina, consente dunque di fornire un adeguato apporto calorico ai tessuti in sofferenza, soprattutto per una condizione di diabete. L'altro vantaggio è che la metformina è un farmaco ultra-collaudato, con il quale ogni medico ha dimestichezza. "Purtroppo – riflette il professor Giaccari - questo è anche il suo limite: trattandosi di una molecola 'vintage' si fa poca ricerca sui suoi meccanismi d'azione sia nel trattamento del diabete, che in tutte le condizioni nelle quali sono presenti insulino-resistenza o elevati livelli di insulina". Una tendenza che si sta invertendo solo negli ultimi anni, con l'uscita di numerose evidenze scientifiche che hanno completamente rinnovato le conoscenze su questo vecchio farmaco. "Ad esempio – aggiunge il professor Giaccari- è stato sfatato il mito che la metformina possa essere dannosa per il rene. È solo in caso di grave insufficienza renale che la metformina può diventare pericolosa; in tutti gli altri pazienti, questo farmaco svolge un effetto protettivo, anche sul rene. Inoltre, è in grado di ridurre le complicanze cardiovascolari, e questo sia in chi ha appena sviluppato il diabete, sia in chi ha una lunga storia di malattia. La metformina è insomma un farmaco che deve accompagnare per tutta la vita la terapia del diabete di tipo 2; un ottimo 'partner' per qualunque altro farmaco anti-diabete". (Com)