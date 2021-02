© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea raddoppierà i fondi per Covax, il programma dell'Oms per l'accesso globale al vaccino anti Covid-19 anche ai Paesi in via di sviluppo, portandoli a un miliardo di euro. Lo si apprende da fonti a Bruxelles. (Beb)