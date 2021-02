Mauritania: Moov Mauritel espande la rete G4 a cinque grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni mauritana Moov Mauritel ha ampliato la sua copertura di rete 4G che ora copre cinque grandi città. Dopo la capitale Nouakchott, infatti, la rete è stata estesa alla capitale economica (Nouadhibou), alla città di Kiffa, al capoluogo dello stato di al-'Alasba e alla città di al Naama, capoluogo dello stato del bacino orientale. Tutto questo in meno di un mese. Con questa significativa espansione della sua rete di quarta generazione, la compagnia conferma la sua leadership in prima linea tra gli operatori di servizi telefonici e internet in Mauritania, spiega l’agenzia di stampa “Sahara media”. (Res)