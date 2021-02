Governo: sondaggio, oltre 6 italiani su 10 hanno fiducia in Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi parte con un buon tasso di fiducia: tra chi esprime una preferenza, ha molta o abbastanza fiducia nell’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce il 65,2 per cento degli intervistati, mentre ha poca o nessuna fiducia il 34,8 per cento (non sa o non risponde il 6,1 per cento). Secondo il 47,5 per cento degli intervistati, il governo Draghi sarà capace di governare il Paese meglio di quanto avrebbe fatto il governo Conte, per il 38,8 per cento lo farà né meglio né peggio, mentre per il 13,7 per cento lo farà peggio. Non sa o non risponde il 6,4 per cento. Sono alcuni dei risultati emersi dal sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per SkyTg24 diffuso oggi dalla testata. Resta altissima la fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il 71,2 per cento degli intervistati ha detto di avere molta o abbastanza fiducia in lui, contro il 28,8 per cento che ne ha poca o nessuna (non si esprime l’1,7 per cento). La scelta di Mattarella di incaricare il governo Draghi per evitare di andare ad elezioni anticipate e vista positivamente dal 68,7 per cento del campione, negativamente dal 31,3 per cento. Non esprime una posizione il 6,6 per cento. La ricerca ha poi chiesto se, alla luce dell’allargamento della maggioranza a Lega e Forza Italia e dell’ingresso nel Governo di nuovi ministri tecnici e indipendenti dai partiti, seppur con nove ministri riconfermati, questo Governo sarà in continuità o in discontinuità col precedente. Per il 56,8 per cento l’operato sarà in continuità, mentre per il 43,2 per cento sarà in discontinuità. Non si esprime il 15,4 per cento. (segue) (Com)