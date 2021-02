Governo: sondaggio, oltre 6 italiani su 10 hanno fiducia in Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio ha misurato quali siano per gli intervistati i temi più urgenti che dovrà affrontare il governo Draghi: Per il 35,7 per cento è il piano di vaccinazione contro il coronavirus, per il 20,9 per cento la lotta alla povertà e alla disoccupazione. Seguono il sostegno al mondo delle imprese e del lavoro in generale (14,3 per cento), il taglio delle tasse (8,2 per cento), il sostegno ai piccoli commercianti, alla ristorazione e al turismo (8,1 per cento), la riapertura di scuole e Università (5,1 per cento), la costruzione di nuove infrastrutture ecologicamente sostenibili (3,4 per cento), l’immigrazione (1,9 per cento). Non sa o non risponde il 2,3 per cento. Alla domanda su come venga giudicato il fatto che partiti tanto diversi, dalla Lega a Liberi e Uguali, passando per PD, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, partecipino insieme alla maggioranza a sostegno del Governo Draghi, il 71,4 per cento degli intervistati (tra chi esprime un’opinione) risponde che si tratta di una dimostrazione di un senso di responsabilità nei confronti del Paese, mentre il 28,6 per cento ritiene che sia un tradimento della volontà degli elettori. Non esprime un giudizio il 17 per cento. La scelta di Fratelli d’Italia, unico tra i partiti maggiori a non sostenere il Governo, è vista invece come una forma di coerenza nei confronti dei propri elettori per il 53,8 per cento degli intervistati che esprimono un’opinione, mentre per il 46,2 per cento si tratta di opportunismo politico e scarso senso di responsabilità. Non sa o non risponde il 14,4 per cento. (segue) (Com)