Governo: sondaggio, oltre 6 italiani su 10 hanno fiducia in Draghi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo un passo indietro alla caduta del precedente governo, la ricerca ha chiesto quale sia il politico che si può dire uscito come “vincitore” da quella crisi. Alto il tasso di chi non risponde, al 32,4 per cento. Tra chi esprime un giudizio, per il 15,6 per cento è Giuseppe Conte. Seguono Matteo Renzi (12,8 per cento), Sergio Mattarella (12,7 per cento), Matteo Salvini (6,9 per cento), Silvio Berlusconi (6,6 per cento), Giorgia Meloni (5,1 per cento), Luigi Di Maio(3,9 per cento), Nicola Zingaretti (1,5 per cento), altri al 2,4 per cento. Infine, la rilevazione ha misurato anche le intenzioni di voto se domani ci fossero le Elezioni Politiche. Il ‘primo partito’ resta quello di indecisi e astenuti, con il 48 per cento. Tra chi ha espresso una preferenza, la Lega è il primo partito in Italia, con il 23,7 per cento, il Pd il secondo con il 20,2 per cento. Seguono Fratelli D’Italia al 16,9 per cento, il M5S al 13,9 per cento, Forza Italia all’ 8,9 per cento. Poi Sinistra Italiana insieme ad Art.1 – MDP al 3,4 per cento, Italia Viva con il 2,6 per cento, Azione! – Calenda al 2,4 per cento, +Europa al 2 per cento, I Verdi all’1,8 per cento. Il 4,2 per cento degli intervistati si orienterebbe invece verso altri partiti. (Com)