Mauritania: il governo prevede di ridurre del 50 per cento gli incidenti stradali

- Il governo della Mauritania ha annunciato una nuova strategia, all'interno di un piano nazionale multisettoriale per la sicurezza stradale, che mira a ridurre i tassi di incidenti e il loro impatto del 50 per cento entro il 2024. L'annuncio del piano è arrivato in un seminario di sensibilizzazione organizzato dall'Autorità di regolamentazione dei trasporti stradali e dal Delegato generale per la sicurezza civile e la gestione delle crisi. Il ministro delle attrezzature e dei Trasporti, Muhammadu Ahmadu Muhamid, ha affermato che il piano strategico lavorerà per attivare e regolarizzare il Consiglio nazionale per la sicurezza stradale, che si occupa di definire le linee guida di un programma a lungo termine per arginare questo fenomeno. (Res)