Pedopornografia: arrestato 28enne a Varese, migliaia di immagini diffuse tramite social

- Gli investigatori della Polizia postale di Varese, all'esito di una perquisizione delegata dalla Procura di Milano, hanno arrestato in flagranza un 28enne per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L'indagine è stata avviata su impulso del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) e ha tratto origine da una segnalazione pervenuta nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online. Secondo le ricostruzioni di chi ha condotto le indagini, l''uomo, per anni, avrebbe scambiato e diffuso materiale pedopornografico attraverso un noto social network, arrivando a collezionare, in forma di un vero e proprio album, migliaia di immagini e video di pornografia minorile, raffiguranti bambini anche in tenera età. È stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione del Pubblico Ministero Lafiandra. (Ren)