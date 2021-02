Cina: Covid, 100 mila dosi di vaccini Sinopharm inviati in dono alla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha inviato circa 100 mila dosi di vaccino contro il coronavirus in doto alla Bielorussia. Lo riferisce l'ambasciata bielorussa a Pechino, citata dall'agenzia "Belta". Secondo la sede diplomatica l'aereo con il carico ha lasciato oggi la capitale cinese per Minsk. "Come parte dell'accordo raggiunto tra il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e l'omologo cinese Xi Jinping durante una conversazione telefonica del 26 gennaio 2021, la Cina ha donato alla Bielorussia circa 100 mila vaccini prodotti da Sinopharm. A seguito del lavoro coordinato dei ministeri degli Affari esteri di Bielorussia e Cina, delle ambasciate dei due Paesi, del ministero della Sanità della Bielorussia, di Sinopharm e di altri dipartimenti, il vaccino è stato inviato in Bielorussia il 19 febbraio", si legge nel comunicato. Il vaccino, prodotto da Sinopharm, è il primo approvato in Cina a entrare nel mercato dall'Amministrazione farmaceutica statale della Repubblica popolare cinese ed è già attivamente utilizzato all'interno del Paese. Secondo le stime della Cina, il prodotto ha mostrato un'efficacia del 79,34 per cento negli studi clinici. Ad oggi, oltre alla Cina, il vaccino è stato approvato per l'uso in una decina di Paesi nel mondo, tra i quali Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Egitto, Giordania, Iraq, Serbia, Marocco, Ungheria e Pakistan. "Questo passo da parte cinese è un'altra vivida conferma della fratellanza stabilita tra la Repubblica di Bielorussia e la Cina", ha commentato la missione diplomatica.(Cip)