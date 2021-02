Sicilia: dissesto idrogeologico, a Taormina un progetto per il Castello di Monte Tauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vista mozzafiato sul versante ionico: a sud la vallata del fiume Alcantara e all'orizzonte le pendici dell'Etna per uno dei panorami più suggestivi dell'Isola. E' quello che si può apprezzare dal castello arabo-normanno di Monte Tauro, a Taormina nel Messinese. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal governatore della Sicilia Nello Musumeci, ha programmato la messa in sicurezza della scalinata di accesso e il consolidamento del costone roccioso prospiciente. Ci troviamo nella Rocca del Tauro, che domina l'abitato di Taormina e il territorio circostante, sede del maniero di forma trapezoidale a 400 metri sul livello del mare: un sito da promuovere e da tutelare per il suo alto valore storico e turistico. Ed è proprio questo l'obiettivo dell'intervento che si attende da molti anni e per il quale gli Uffici diretti da Maurizio Croce hanno gettato le basi, pubblicando la gara. Il termine per presentare le domande di partecipazione è stato fissato al 10 marzo prossimo. La scalinata, che inizia dalla Chiesa della Madonna della Rocca e che si sviluppa fino all'ingresso, è in pessime condizioni: presenta avvallamenti e tratti irregolari, su un pendio con diverse fratture e una serie di discontinuità che ne condizionano la stabilità generale. (segue) (Ren)