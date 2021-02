Slovacchia: Covid, ministro Lavoro deluso dal veto di Za ludi all'acquisto dello Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un peccato che la Slovacchia non acquisterà il vaccino anti-Covid russo Sputnik V. E' l'opinione del ministro del Lavoro, delle Politiche sociali e della Famiglia slovacco, Milan Krajniak, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". "Non volevamo obbligare nessuno a vaccinarsi e a farlo con lo Sputnik V. Volevamo solamente dare alle persone la possibilità di sceglierlo", ha detto, rammaricandosi per il fatto che Bratislava ha rinunciato a dosi aggiuntive di vaccino mentre le consegne di Pfizer-BioNTech, Moderna e Oxford-AstraZeneca subiscono ritardi e riduzioni. A bloccare la possibilità che Bratislava seguisse l'esempio dell'Ungheria e negoziasse forniture da Mosca in via emergenziale, senza attendere l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), è stato il partito di governo Za ludi, che si è opposto a una risoluzione sul tema. (segue) (Vap)