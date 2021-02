Slovacchia: Covid, ministro Lavoro deluso dal veto di Za ludi all'acquisto dello Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già martedì scorso la commissione pandemica ha raccomandato al governo di dare inizio a trattative per ottenere il vaccino dalla Russia alla luce della situazione epidemiologica delicata della Slovacchia. Il primo ministro, Igor Matovic, ha successivamente ribadito di essere favorevole all'ipotesi. Dopo un vertice con gli omologhi del gruppo di Visegrad a Cracovia alcuni giorni fa, Matovic ha detto che la sua opinione "è molto vicina a quella di Viktor Orban. La tutela delle vite e della salute dei cittadini non può essere legata alla geopolitica. Il coronavirus non scegli l'est o l'ovest. E' nostro dovere fornire vaccini sicuri indipendentemente da dove arrivino". (Vap)