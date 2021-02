Sudan-Etiopia: disputa al confine, inviato speciale Ua arrivato a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione africana in Sudan, Mohamed El Hacen Ould Lebatt, è arrivato a Khartum per disinnescare le crescenti tensioni tra Sudan ed Etiopia legate alla disputa al confine tra i due Paesi. È quanto riferisce l'agenzia di stampa statale “Suna”, secondo cui l’inviato è arrivato ieri nella capitale sudanese dove ha incontrato il primo ministro Abdalla Hamdok, il capo del Consiglio sovrano di transizione, Abdel Fattah al Burhan, e il primo vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo. Mercoledì scorso il governo del Sudan ha richiamato il suo ambasciatore in Etiopia “per consultazioni” nel mezzo delle tensioni diplomatiche legate alla disputa territoriale sul confine fra i due Paesi. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri di Khartum, Mansour Boulad, precisando che il diplomatico tornerà al suo posto dopo il "completamento delle consultazioni". La mossa di Khartum arriva in mezzo alle crescenti tensioni con Addis Abeba sulla regione di confine di al Fashaqa, dal 1995 sotto il controllo della milizia amhara Shifta, “tollerata” dal governo etiope, e dove i contadini etiopi coltivano terreni fertili rivendicati dal Sudan. Le tensioni hanno conosciuto un'escalation negli ultimi mesi, in particolare dopo il lancio dell'offensiva delle forze federali etiopi nella regione del Tigrè, situata al confine con il Sudan, con i due Paesi che si sono scambiati accuse reciproche in merito a presunte aggressioni. (segue) (Res)