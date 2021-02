Sudan-Etiopia: disputa al confine, inviato speciale Ua arrivato a Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il governo dell'Etiopia ha aperto all’ipotesi che a mediare nella disputa di confine con il Sudan sia la Turchia. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa turca "Anadolu", il portavoce del ministero degli Esteri, Dina Mufti, ha dichiarato che da parte etiope sarebbe "apprezzerebbe" la mediazione turca per risolvere la disputa territoriale. "Saremmo grati se la Turchia si offrisse di svolgere un ruolo di mediatore tra di noi", ha detto Mufti, affermando di credere che il conflitto potrebbe essere risolto tramite colloqui diplomatici e precisando che il suo Paese al momento non sta pensando di entrare in guerra. Mufti ha inoltre aggiunto che l'Etiopia ha "ottimi rapporti con Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenya e Sudan, nonostante la “sfortunata” situazione di confine che si è venuta a creare. L'area di al Fashaqa, adiacente alla regione etiope dell'Amhara, è al centro di una disputa decennale fra Etiopia e Sudan. Al Fashaqa fa parte dello Stato sudanese di Gedaref ed è attraversato dal fiume Basalam, che hanno reso fertili fino a 600 mila acri di campi: negli anni gli agricoltori etiopi si sono infiltrati per lavorare la terra, scatenando ripetuti appelli dalle forze sudanesi a delimitare i confini della regione. A rendere più rigida la posizione sudanese è stato in particolare un episodio, nel quale le milizie etiopi si sono spinte a posizionare segni di confine fino a 1.500 acri sui terreni agricoli della zona. Nel 1995 un accordo tra i due Paesi ha sancito che l'area di confine sarebbe stata libera da eserciti ufficiali: da quel momento il controllo della zona è passato per il lato sudanese alle Brigate di difesa popolare, per quello etiope alle milizie Shifta. La questione di al Fashaqa si inserisce a sua volta nel contesto della crisi nel Tigrè: nelle scorse settimane una commissione parlamentare dell’Etiopia ha esplicitamente accusato l'esercito sudanese di appoggiare le milizie del Tigrè, i cui leader potrebbero trovare riparo in Sudan ed essere sfruttati come “merce di scambio” dalle autorità di Khartum nelle trattative con Addis Abeba. (Res)