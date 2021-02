Covid: Toti, prudenza sì, ma basta paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo chiudere quando tutto va male e chiudere tutto anche quando va meglio perché il 'terrore invisibile' é sempre in agguato. Non é solo una questione di ristori, che peraltro non arrivano. E' questione di vivere la vita". Lo scrive il governatore della Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti, in un post su Facebook in cui invita all'ottimismo e alla prudenza, senza lasciarsi sopraffare dalla paura. "Chi ripagherà dei loro anni più belli gli studenti liceali? Penso a mio nipote che, appena iscritto all'università, non ha mai conosciuto i suoi compagni di studio. Chi ripagherà i giovani - prosegue Toti - che magari avevano iniziato con passione un lavoro e adesso stanno chiusi in casa da un anno? Ci pensate che i bambini non abbracciano i nonni e non festeggiano il loro compleanno? O chi è andato in pensione senza aver mai salutato i colleghi? E una rimpatriata con gli amici che non vediamo da anni, la pizza dopo il calcetto, il calcetto stesso, l'emozione di un concerto, di un'opera a teatro, un film al cinema, una sciata in compagnia queste emozioni non avranno ristoro purtroppo. E si aggiungono al disastro economico che il Covid si sta portando dietro assieme al suo carico di morte e dolore. Non possiamo trascurare anche questo aspetto. I dati legati alla depressione, anche infantile e giovanile, ci devono far riflettere profondamente. Quindi prudenza sì - conclude il presidente - ma basta paura! Specie quella degli stregoni del terrore a cui noi ci opporremo sempre, con ottimismo e duro lavoro". (Rin)