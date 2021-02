Usa: Congresso, due parlamentari ripropongono il Taiwan Invasion Prevention Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri del Congresso degli Stati Uniti hanno proposto la reintroduzione al Senato e alla Camera dei rappresentanti del disegno di legge volto a scoraggiare l'uso della forza da parte della Cina contro Taiwan. Il proposto Taiwan Invasion Prevention Act è stato presentato dal senatore repubblicano Rick Scott e dal deputato Guy Reschenthaler. Il testo è stato introdotto per la prima volta nel settembre dello scorso anno, ma non è stato calendarizzato data la prossimità delle elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre. Spiegando il nuovo tentativo di introdurre il disegno di legge, il senatore Scott ha affermato: "Non è un segreto che il segretario generale Xi Jinping sia deciso a dominare il mondo. Gli Stati Uniti non possono sedersi e lasciare che ciò accada, e questo inizia con il sostegno al nostro pacifico e democratico alleato Taiwan". In una dichiarazione sul web, Scott ha scritto: "L'atto scoraggia la Cina comunista dall'usare la forza militare contro un potere democratico pacifico e dimostra con forza l'impegno degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e l'importanza della libertà e della democrazia. La politica di pacificazione dell'amministrazione Biden nei confronti della Cina comunista è pericolosa. Se il presidente Biden non riesce a resistere al segretario generale Xi, avrà conseguenze assolutamente devastanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei nostri alleati". (segue) (Nys)