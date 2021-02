Usa: Congresso, due parlamentari ripropongono il Taiwan Invasion Prevention Act (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato stampa Reschenthaler ha dichiarato: "Il Taiwan Invasion Prevention Act rafforza Taiwan chiedendo un accordo di libero scambio, aumentando la cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti e autorizzando il presidente a usare la forza militare per difendere Taiwan da un attacco". La Cina, che vede Taiwan come parte del proprio territorio, non ha rinunciato all'uso della forza e si è riservata il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie per portare avanti il processo di unificazione. Pechino ha aumentato la pressione su Taipei negli ultimi anni inviando aerei da guerra attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan e nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Isola. Il Taiwan Invasion Prevention Act richiederebbe alla Cina di rinunciare all'uso o alla minaccia della forza militare nel tentativo di unirsi a Taiwan e rafforzare la politica statunitense di lunga data sull'Isola, oltre a rafforzare la capacità taiwanese di resistere all'aggressione cinese. (segue) (Nys)