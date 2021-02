Usa: Congresso, due parlamentari ripropongono il Taiwan Invasion Prevention Act (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge cerca anche di aiutare Taiwan a contrastare l'intensificazione delle azioni militari della Cina attraverso lo Stretto di Taiwan e autorizzare in modo circoscritto il presidente degli Stati Uniti a utilizzare la forza militare allo scopo specifico di proteggere Taiwan dagli attacchi armati. Inoltre, il testo richiede la pianificazione di un'azione militare coordinata in caso di attacco a Taiwan da parte della Cina. In base al disegno di legge, il presidente degli Stati Uniti o il segretario di Stato sarebbero incoraggiati a incontrare il presidente di Taiwan su suolo taiwanese. Inoltre il presidente taiwanese potrebbe essere invitato a parlare a una riunione congiunta del Congresso statunitense. (Nys)