Etiopia-Sudan: tensioni al confine, Addis Abeba condanna “comportamento provocatorio” di Khartum

- Il governo dell’Etiopia ha condannato con la massima fermezza il “comportamento provocatorio” del governo del Sudan riguardo alla questione del confine tra i due Paesi. In una dichiarazione rilasciata ieri sera, il ministero degli Esteri di Addis Abeba ha affermato che "l'Etiopia ritiene che qualsiasi conflitto tra i nostri due Paesi comporterebbe solo un colossale danno collaterale e metta a repentaglio il benessere delle due nazioni. Pertanto, il governo etiope crede fermamente che il conflitto alimentato dall'ala militare del governo sudanese potrebbe servire solo gli interessi di una terza parte a spese del popolo sudanese”. I due governi, prosegue la nota, hanno meccanismi sufficienti per affrontare qualsiasi rivendicazione territoriale, tuttavia l'esercito nazionale sudanese “ha violato i principi di base del diritto internazionale e la risoluzione pacifica delle controversie invadendo l'Etiopia all'inizio di novembre 2020”. In tal modo, denuncia il ministero degli Esteri etiope, “il Sudan ha violato gli accordi di confine bilaterali che prevedono il non spostamento dei cittadini di una delle due nazioni dalle loro fattorie registrate congiuntamente dai due governi, il cui status quo sarà mantenuto fino alla disposizione del caso mediante un accordo”. Addis Abeba ha quindi accusato la parte sudanese di aver “ribaltato e minato gli sforzi dei comitati congiunti di confine che hanno compiuto sforzi instancabili per finalizzare il processo di ridemarcazione del confine comune” e di aver “saccheggiato proprietà, bruciato campi, attaccato e costretto alla fuga migliaia di etiopi e preso il controllo di campi militari etiopi lasciati liberi, contrariamente allo spirito di amicizia e cooperazione esistente tra i nostri due Paesi fratelli”. (segue) (Res)