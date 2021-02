Etiopia-Sudan: tensioni al confine, Addis Abeba condanna “comportamento provocatorio” di Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione prosegue affermando che il Sudan “è deliberatamente impegnato in campagne di disinformazione contro l'Etiopia accusando la vittima di essere l’aggressore, eludendo la responsabilità spostando la colpa, camuffando la sua belligeranza e continuando le sue provocazioni nel tentativo di controllare più terre. Di fronte a questi comportamenti provocatori del Sudan – afferma il ministero degli Esteri etiope – l'Etiopia ha mostrato molta pazienza, ha evitato di esercitare il suo legittimo diritto di autodifesa e ha espresso nuovamente il suo impegno per una soluzione pacifica delle differenze riguardanti il confine attraverso accordi bilaterali esistenti e meccanismi di frontiera comuni. Ciò che serve è una volontà politica dei due governi, che consenta loro di raggiungere una soluzione amichevole. L'Etiopia crede fermamente nelle relazioni fraterne di lunga data tra il popolo dell'Etiopia e del Sudan, indipendentemente dalla natura dei rispettivi governi. Il tentativo compiuto dall'esercito sudanese di spingere i popoli amici di Etiopia e Sudan a una guerra ingiustificata è un grave errore che minerà la loro pace, stabilità e sviluppo delle due nazioni in particolare e della regione in generale”, prosegue la nota, in cui si chiede ancora una volta al governo del Sudan di porre fine alle aggressioni, di desistere dalle provocazioni e di ricorrere a una soluzione pacifica della questione dei confini”. (segue) (Res)