Etiopia-Sudan: tensioni al confine, Addis Abeba condanna “comportamento provocatorio” di Khartum (3)

- La dura presa di posizione giunge al culmine dell’escalation diplomatica tra i due Paesi, legata alla disputa di confine relativa al controllo dell’area contesa di al Fashaqa. Quest’ultima fa parte dello Stato sudanese di Gedaref ed è attraversata dal fiume Basalam, che hanno reso fertili fino a 600 mila acri di campi. Negli anni gli agricoltori etiopi si sono infiltrati per lavorare la terra, scatenando ripetuti appelli dalle forze sudanesi a delimitare i confini della regione. A rendere più rigida la posizione sudanese è stato in particolare un episodio, nel quale le milizie etiopi si sono spinte a posizionare segni di confine fino a 1.500 acri sui terreni agricoli della zona. Nel 1995 un accordo tra i due Paesi ha sancito che l'area di confine sarebbe stata libera da eserciti ufficiali: da quel momento il controllo della zona è passato per il lato sudanese alle Brigate di difesa popolare, per quello etiope alle milizie Shifta. La questione di al Fashaqa si inserisce a sua volta nel contesto della crisi nel Tigrè: nelle scorse settimane una commissione parlamentare dell’Etiopia ha esplicitamente accusato l'esercito sudanese di appoggiare le milizie del Tigrè, i cui leader potrebbero trovare riparo in Sudan ed essere sfruttati come “merce di scambio” dalle autorità di Khartum nelle trattative con Addis Abeba. (Res)