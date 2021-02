Taiwan: Covid, vaccino AstraZeneca atteso a partire dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan hanno affermato che il primo lotto di vaccini contro il coronavirus di AstraZeneca arriverà la prossima settimana e che si tratterà di circa 200 mila dosi. Lo ha reso noto Zhuang Renxiang, portavoce del Centro di comando epidemico. Il portavoce ha affermato che a Taiwan è stato dispensato il vaccino AstraZeneca in conformità con il piano di distribuzione equa del vaccino dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e si prevede che la vaccinazione inizi a marzo. Il portavoce ha precisato che la priorità per le vaccinazioni sarà data al personale medico e che circa 332 mila persone a Taiwan dovranno essere vaccinate nella prima fase. Il secondo gruppo comprenderà il personale addetto alla prevenzione delle epidemie centrale e locale: funzionari del governo centrale e territoriali, il personale in prima linea che può entrare in contatto con i contagiati, gli incaricati del controllo della quarantena domestica o della consegna del cibo e, infine, il personale aeroportuale che potrebbe venire a contatto con persone infette all'arrivo. Il terzo gruppo includerà le forze dell'ordine, fra cui la polizia, e coloro che mantengono l'ordine pubblico e altre funzioni sociali. Successivamente sarà la volta del personale adibito all'assistenza sociale.(Cip)