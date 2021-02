Venezuela: covid, al via campagna vaccinale con il vaccino russo Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime ufficiali sono 1.303 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Venezuela, 6 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è salito a quota 134.781, 462 in più rispetto al giorno precedente. Del totale dei contagiati, 6.686 sono ancora attivi. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrato nel stati Merida, 95, Miranda, 86, e Distretto Capitale, l'unitá amministrativa che comprende anche Caracas, 85. I dati diffusi dal governo venezuelano sono contestati da diverse organizzazioni non governative. Tra queste l'organizzazione Human rights Watch (Hrw), secondo cui le autorità venezuelane perseguono medici e giornalisti che diffondono informazioni reali sulla pandemia. (Vec)