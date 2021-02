Serbia: oggi intronizzazione del nuovo patriarca della Chiesa serba ortodossa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2005 il Parlamento serbo lo ha scelto, in qualità di rappresentante di tutte le Chiese e comunità religiose, come membro del Consiglio dell'Agenzia nazionale per la radiodiffusione. Nel 2010 il Santo sinodo gli ha affidato l'istituzione di un servizio sacerdotale all'interno delle Forze armate serbe. Porfirije parla greco, inglese, tedesco e russo, ed è stato nominato metropolita di Zagabria e Lubiana il 13 luglio 2014. Il Santo sinodo della Chiesa serba ortodossa ha eletto ieri il suo 46mo patriarca. Secondo una nota diramata dalle autorità ecclesiastiche, il concilio si è riunito presso il tempio di San Sava e dunque per la prima volta all'esterno del patriarcato, per poter rispettare le misure di distanziamento contro il Covid-19. (segue) (Seb)