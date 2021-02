Serbia: oggi intronizzazione del nuovo patriarca della Chiesa serba ortodossa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 novembre si è tenuta la cerimonia funebre del patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej. I funerali si sono tenuti presso il tempio di San Sava, dopo di che le spoglie del patriarca sono state sepolte nella cripta del tempio. La Chiesa serba ortodossa ha deciso, in base alla sua Costituzione, che il sinodo venisse presieduto fino all'elezione di un nuovo patriarca dal metropolita di Dabar-Bosnia, Hrizostom Jevic. Il governo della Serbia ha stabilito tre giorni di lutto per la scomparsa del patriarca, deceduto il 20 novembre presso l'ospedale militare di Karaburma a Belgrado dopo che il 4 novembre era stato ricoverato per le conseguenze del contagio da Covid-19. (segue) (Seb)