Serbia: oggi intronizzazione del nuovo patriarca della Chiesa serba ortodossa (5)

- La giornata del 20 novembre ha visto arrivare le condoglianze del presidente serbo, Aleksandar Vucic, del presidente del Parlamento Ivica Dacic e della squadra di governo. Messaggi di condoglianze sono giunti anche da numerosi rappresentanti politici e istituzioni religiose della regione, compreso il rappresentante della comunità islamica bosniaca, Husein Kavazovic, l'arcivescovo di Lubiana monsignor Stanislav Zore e la Conferenza episcopale croata. Il commissario all'Allargamento, Oliver Varhelyi, ha inviato le proprie condoglianze ai cittadini serbi per la scomparsa di Irinej. "Le mie condoglianze al popolo della Serbia, che si trova nel dolore per la morte del patriarca Irinej. Riposi in pace", ha scritto Varhelyi su Twitter. (segue) (Seb)