Cina-India: confini contesi, Pechino rivela identità dei soldati uccisi lo scorso giugno (2)

- Secondo il ministero della Difesa nazionale cinese, lo scontro è iniziato ad aprile, quando l'esercito indiano ha violato il confine e ha tentato di costruire unilateralmente strutture lungo la linea di controllo effettivo (Lac). La situazione si è aggravata a giugno quando l'esercito indiano, in violazione dell'accordo raggiunto tra le due parti, ha nuovamente superato il Lac per deliberata provocazione e ha attaccato violentemente ufficiali e soldati cinesi che vi si recavano per trattative. In risposta, le truppe di frontiera cinesi hanno combattuto per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina, ha spiegato il portavoce del ministero. Cina e India si sono accusate a vicenda in merito a quanto avvenuto nell'Himalaya occidentale. L'India ha precedentemente affermato che 20 dei suoi soldati sono morti nello scontro, mentre Pechino aveva riconosciuto le vittime ma non aveva rivelato i dettagli. (segue) (Cip)