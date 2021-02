Cina-India: confini contesi, Pechino rivela identità dei soldati uccisi lo scorso giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha effettivamente avviato le manovre per il ritiro delle forze dalla regione himalayana del Ladakh, al confine con l'India, teatro di forte tensione e di sporadici scontri per quasi un anno. È quanto indicano le immagini satellitari fornite dall'azienda specializzata statunitense Maxar Technologies e pubblicate dall'emittente satellitare "al Jazeera". Le foto riprendono la sponda settentrionale del lago Pangong Tso, e mostrano come diversi avamposti militari presenti alla fine dello scorso gennaio siano già stati smantellati. Anche l'India, da parte sua, ha confermato la scorsa settimana l'inizio del disimpegno militare lungo il settore occidentale della Linea di controllo effettiva (Lac), un giorno dopo l'annuncio del ministero della Difesa cinese. (segue) (Cip)