Cina-India: confini contesi, Pechino rivela identità dei soldati uccisi lo scorso giugno (4)

- La conferma è giunta l'11 febbraio dal ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, che ha illustrato la situazione in un intervento al Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, segnalando "importanti sviluppi" rispetto alla sua precedente relazione parlamentare, a settembre. "Sono lieto di informare questa Camera oggi che per effetto del nostro approccio ben ponderato e dei prolungati colloqui con la parte cinese siamo stati in grado di raggiungere un accordo sul disimpegno delle rive nord e sud del lago Pangong", ha dichiarato Singh. L'accordo raggiunto prevede che entrambe le parti cesseranno i loro dispiegamenti nell'area "in modo graduale, coordinato e verificato", ha spiegato, entrando poi nei dettagli. (segue) (Cip)