Cina-India: confini contesi, Pechino rivela identità dei soldati uccisi lo scorso giugno (7)

- Singh ha assicurato che le forze armate indiane hanno risposto con "adeguati schieramenti" all'ampia mobilitazione cinese di truppe e armamenti e alle "azioni unilaterali cinesi" sulle rive settentrionale e meridionale del lago Pangong, individuando e presidiando punti strategici per garantire "l'integrità territoriale" del Paese. Il responsabile della Difesa ha ripercorso l'approccio negoziale, ribadendo la determinazione a non cedere neanche un centimetro di terra. "Per assicurare il disimpegno nei punti di frizione lungo la Lac eravamo dell'avviso che le truppe di entrambe le parti, che ora sono in stretta prossimità, debbano lasciare gli avamposti raggiunti nel 2020 e tornare alle basi permanenti e accettate", ha spiegato, prima di annunciare l'esito dei nove cicli di colloqui di livello militare e di quelli paralleli di livello diplomatico. "Voglio rassicurare questa Camera che nei colloqui non abbiamo concesso nulla", ha affermato. Singh ha ammesso che ci sono "questioni pendenti" riguardanti lo schieramento e il pattugliamento e che saranno oggetto di ulteriori discussioni. Il ministro ha quindi concluso il suo intervento con un omaggio al sacrificio del militari caduti e un appello all'unità. (segue) (Cip)