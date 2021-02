Imprese: Descalzi (Eni), risultati 2020 superano aspettative, mostrato grande resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno più difficile nella storia dell’industria energetica, Eni ha dato prova di grande forza e flessibilità, rispondendo con prontezza allo straordinario contesto di crisi e progredendo nel processo irreversibile di transizione energetica: in pochi mesi abbiamo rivisto il nostro programma di spesa e minimizzato l’impatto sulla cassa della caduta del prezzo del greggio, aumentato la nostra liquidità e difeso la nostra solidità patrimoniale. Così l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, commentando i risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione. “I risultati del quarto trimestre, con un prezzo del Brent a 44 dollari per barile sostanzialmente stabile rispetto al trimestre precedente, superano le aspettative del mercato a livello di utile operativo ed utile netto, e confermano la generazione di cassa operativa e l’efficacia della nostra azione di risposta alla crisi: mentre il settore upstream consolida fortemente la tendenza alla ripresa, nell’anno i business destinati alla generazione e vendita di prodotti decarbonizzati hanno conseguito risultati eccellenti”, ha continuato, sottolineando l’Ebit di Eni gas e luce – in aumento del 17 per cento – e le lavorazioni delle bioraffinerie del 130 per cento, oltre a un gigawattW di capacità di generazione da solare ed eolico già installata o in fase di sviluppo. “Abbiamo posto le basi per una forte accelerazione delle rinnovabili, con l’ingresso in due mercati strategici quali gli Usa e l’eolico offshore del Mare del Nord, con la partecipazione al progetto Dogger Bank nel Regno Unito che sarà il più grande al mondo nel suo genere: grazie alle azioni che abbiamo messo in campo, la generazione di cassa adjusted 2020 di 6,7 miliardi di euro è stata in grado di autofinanziare i capex con un avanzo di 1,7 miliardi”, ha concluso.(Com)