- A Torino oggi, venerdì 19 febbraio, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2191m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: cieli molto nuvolosi a causa del flusso umido in risalita dal Mar Ligure. Non mancherà qualche debole pioggia su basso Piemonte e centro-ovest Liguria. Velature di passaggio sulle aree alpine. Clima non freddo, con gelate assenti ovunque. Venti deboli salvo locali rinforzi da Sudest sul Ligure, che sarà a tratti mosso. (Rpi)