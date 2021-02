Imprese: Eni, nel 2020 perdita netta per 8,56 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha chiuso il 2020 con una perdita netta di competenza degli azionisti pari a 8,563 miliardi di euro rispetto all’utile netto di 148 milioni registrato l’anno precedente: di questi, circa 3,3 miliardi sono di perdita operativa. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il risultato operativo è stato penalizzato dalla rilevazione di 3,2 miliardi di svalutazioni di attività non-correnti, principalmente proprietà oil and gas e raffinerie, a causa della revisione dello scenario dei prezzi/margini degli idrocarburi e dall’effetto della rilevante discesa dei prezzi del petrolio e dei prodotti sulla valutazione delle scorte che sono state allineate al valore netto di realizzo a fine periodo. In aggiunta, la variazione è da imputare anche alla rilevazione di oneri d’imposta connessi alla svalutazione di crediti fiscali per 1,3 miliardi dovuta alla proiezione di minori redditi imponibili futuri. Per quanto riguarda il risultato netto adjusted, si è attestato in negativo per 740 milioni di euro sull’anno, con un ritorno in utile per 66 milioni nel quarto trimestre.(Com)