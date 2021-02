Governo: Sassoli, l'Italia ha scelto l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avevo dubbi sulla soluzione della crisi — dice in una intervista al "Corriere della Sera" il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli —. Avevo avvertito tutti gli interlocutori a Bruxelles che si sarebbe risolta con una chiara impostazione europeista. L'Italia è una compagna di viaggio imprescindibile, il governo Conte è stato protagonista nel portare a casa e impostare il Recovery fund e il governo Draghi si è assunto il compito di arricchire il piano di ripresa nazionale, produrre le riforme indispensabili e indicare gli investimenti necessari per attuarlo". "Con formule diverse, - aggiunge - vi è continuità nel riferimento all'Europa e la stabilità dell'Italia è un bene prezioso per tutti". Quindi non c'è alcuna discontinuità col governo Conte. "Dal punto di vista dell'Europa l'Italia conferma e prosegue la scelta europeista. E lo fa con l'autorevolezza del presidente Draghi. È bene che il nuovo governo sia arrivato, perché l'Italia non poteva permettersi di aggiungere un lockdown politico a quello sanitario. C'era bisogno di fermarsi, consentire ai partiti di avviare una seria riflessione su se stessi e nello stesso tempo garantire al Paese di affrontare la sfida più difficile della sua storia recente. Si continua a morire e a soffrire" (segue) (Res)