Governo: Sassoli, l'Italia ha scelto l'Europa (2)

- "Non avevamo bisogno - spiega il presidente - della crisi del governo Conte, ma per com'è stata risolta dobbiamo essere grati al presidente Mattarella. Questo governo prende su di sé un carico enorme e consentirà di arrivare alla fine della legislatura con una ripresa di autorevolezza del sistema politico e con un rinnovamento dei partiti. Se oggi parliamo di tregua è per riprendere slancio. È chiaro che le formule di governo e gli schieramenti politici torneranno a essere fondamentali nel medio e lungo termine. E questo è il tempo giusto per ricollegare le forze politiche ai sentimenti popolari, non certo populisti della società italiana. E' un tempo che va vissuto con la passione dei costruttori". Poi si sofferma sul cambio di passo che comporta l'arrivo di Mario Draghi. "Direi che non siamo alla morte della politica ma a un cambio di fase. Nessuno deve rinunciare ai propri valori, se il nuovo governo porterà il sistema politico a un riconoscimento pieno dell'importanza della cornice europea, ciò significherà aver fatto un buon lavoro. L'europeismo è il riconoscimento di un ordine legittimo accettato da tutti nella consapevolezza che le soluzioni si trovano all'interno di questo sistema, non cercando di rovesciarlo come vorrebbero i nazionalisti. E tutte le sfide davanti ai nostri Paesi possono trovare soluzioni con un'Europa più forte", ha concluso Sassoli. (Res)