Recovery: presidente Parlamento Ue Sassoli, occorre fare in fretta

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega quali sono le cose più urgenti e necessarie che il nuovo governo deve fare rispetto al piano Italiano per il Recovery fund. "Il presidente del Consiglio ha indicato le riforme e la necessità di investimenti strategici. Occorre fare in fretta. I piani devono essere presentati ad aprile e serve che i Parlamenti nazionali si sbrighino a ratificare l'aumento delle risorse proprie necessarie a garantire l'emissione dei bond per finanziare il Next generation Eu". "Finora - aggiunge - lo hanno fatto solo 8 parlamenti su 27, l'Italia è in dirittura d'arrivo. Abbiamo lanciato un appello in questo senso la scorsa settimana insieme alla presidente von der Leyen e al premier portoghese Costa. Credo che questo lavoro debba proseguire in parallelo alla grande sfida della vaccinazione, che Draghi ha indicato come priorità assoluta". (segue) (Res)