Recovery: presidente Parlamento Ue Sassoli, occorre fare in fretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi può dare un nuovo ruolo all'Italia negli equilibri europei. "Le sue battaglie alla guida della Bce sono l'esempio di una leadership che rifugge l'immobilismo per alzare lo sguardo verso soluzioni utili e ragionevoli. Non esiste progresso senza innovazione e quello sguardo servirà sia all'Italia che all'Europa. Dobbiamo cominciare a discutere subito del Patto di Stabilità e Crescita: possiamo permetterci che torni quello di prima alla fine di quest'anno con il Recovery appena partito? Potrebbe uccidere la ripresa. I dati della Commissione ci dicono che anche nel 2022 non torneremo alle condizioni pre-Covid". "E' una decisione - osserva il presidente - che va presa rapidamente perché presto i governi dovranno presentare i loro bilanci per l'anno prossimo. Un altro tema è quello delle procedure per deficit eccessivo: dobbiamo evitarle. Al momento ben 25 Paesi rischiano di essere soggetti a procedure e in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni della Commissione, entro sei mesi potrebbero arrivare sanzioni pesanti. Possiamo consentirlo? No, aggiungeremmo tragedia alla crisi. Ecco perché sono certo che lo sguardo di Draghi sarà utile all'Unione per fare le scelte giuste", ha concluso Sassoli. (Res)