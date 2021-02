Imprese: Eni, nel 2020 produzione idrocarburi in linea con la guidance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha registrato una produzione di idrocarburi pari a 1,73 milioni di boe al giorno nel 2020, in linea con la guidance ridefinita a seguito dello scoppio della pandemia. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, le scoperte di nuove risorse ammontano a 400 milioni di boe al costo competitivo di 1,6 dollari/boe, con riserve certe a fine anno per 6,9 miliardi di boe. Il tasso di rimpiazzo all sources si attesta al 43 per cento (96 per cento la media triennale). (Com)