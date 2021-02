Imprese: Eni, nel 2020 Capex organici ridotti a 5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 Eni ha ridotto i Capex organici a cinque miliardi di euro, con un calo del 35 per cento dovuto alle ottimizzazioni implementate. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il Gruppo registra una riduzione degli Opex di 1,9 miliardi di rispetto al livello pre-Covid. Si attesta a 6,73 miliardi di euro il cash flow adjusted ante working capital, in grado di autofinanziare i Capex organici dell’anno con un avanzo di 1,7 miliardi. Rispetto alla stima iniziale di 11,5 miliardi di cash flow adjusted allo scenario di 60 dollari al barile, prosegue la nota, la flessione dei prezzi degli idrocarburi ha inciso negativamente per circa 4,5 miliardi, e gli impatti della pandemia per circa 1,7 miliardi. (Com)