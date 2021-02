Imprese: Eni, confermata proposta dividendo 2020 pari a 0,36 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha confermato una proposta di dividendo 2020 pari a 0,36 euro per azione, di cui 0,12 versati in sede di acconto a settembre 2020. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il Gruppo chiude l’anno con una riserva di liquidità pari a circa 20,4 miliardi di euro, di cui 9,4 di attivi di tesoreria, 5,5 investiti in attività liquide, 200 milioni di crediti finanziari a breve e 5,3 miliardi di linee di credito committed non utilizzate. (Com)