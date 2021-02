Usa-Cina: segretaria al Tesoro Yellen, dazi su merci cinesi ancora in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti manterranno in vigore i dazi imposti alle merci cinesi dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, ma valuteranno come procedere dopo un'attenta revisione. Lo ha dichiarato ieri, 18 febbraio, la segretaria al Tesoro della nuova amministrazione Biden, Janet Yellen. "Per il momento, abbiamo mantenuto i dazi stabiliti dall'amministrazione Trump (...) e valuteremo in futuro le iniziative appropriate", ha detto Yellen. Il mese scorso la Casa Bianca ha annunciato che esaminerà tutte le misure di sicurezza nazionale messe in atto dall'ex presidente Donald Trump, incluso un accordo commerciale ad interim con la Cina. "Stiamo valutando quale dovrebbe essere il nostro approccio nei confronti della Cina", ha proseguito Yellen, aggiungendo che ci sono aree in cui gli Stati Uniti e la Cina devono cooperare, come lavorare per porre fine alla pandemia di Covid-19 e combattere il cambiamento climatico. La Cina si è impegnata ad acquistare 200 miliardi di dollari in ulteriori beni e servizi statunitensi in due anni nell'ambito dell'accordo provvisorio firmato da Trump nel gennaio 2020. (Nys)