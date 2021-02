Imprese: Eni, nel 2020 utile operativo adjusted in calo a 1,8 miliardi, scende anche sul trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre 2020 il Gruppo Eni ha conseguito un utile operativo adjusted di 488 milioni di euro, con una flessione di 1,3 miliardi rispetto all’anno precedente dovuta allo scenario negativo derivante dalla pandemia. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, nell’esercizio 2020 il dato di 1,898 miliardi è diminuito di circa 6,7 sempre per gli effetti della pandemia, mentre la performance è stata positiva per 1,1 miliardi. Sempre nell’esercizio 2020, prosegue la nota, il Gruppo ha conseguito una perdita netta adjusted di 742 milioni (utile netto di 66 milioni nel quarto trimestre 2020) per effetto della flessione della performance operativa, dei minori risultati delle joint venture e altre partecipazioni industriali a causa del deterioramento del quadro macroeconomico e dell’andamento del tax rate. (Com)