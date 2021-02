Myanmar: morta la manifestante colpita alla testa durante le proteste, aveva 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste in corso da una settimana nelle principali città del Myanmar contro il golpe militare del primo febbraio scorso registrano la prima vittima: è infatti deceduta la giovane donna che la scorsa settimana era stata colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco esploso da un agente di polizia. Mya Thwate Khaing, che aveva appena compiuto 20 anni, era in coma da una settimana presso un ospedale a Naypyidaw. Aveva preso parte ad una manifestazione contro la giunta militare nella capitale birmana. Ad annunciare la morte della giovane donna, nella giornata di oggi, 19 febbraio, è stato il fratello.Tom Andrews, relatore delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Myanmar, ha avvertito che lo schieramento dei militari nelle strade delle principali città di quel Paese, e gli inviti a nuove proteste da parte degli attivisti che manifestano da giorni contro il golpe militare rischiano di innescare una spirale di violenza in quel Paese. Riferendosi all'afflusso di truppe e veicoli blindati a Yangon, capitale commerciale del Myanmar, Andrews ha dichiarato che "in passato, simili movimenti di truppe hanno preceduto uccisioni, sparizioni e arresti su basta scala". "Sono terrificato che la confluenza tra questi sviluppi - la pianificazione di nuove proteste di massa e la convergenza di truppe - possa condurre sul baratro di nuovi e maggiori crimini contro il popolo di Myanmar da parte delle forze armate". Gli oppositori della giunta militare birmana che ha assunto il potere dopo il golpe dello scorso primo febbraio hanno indetto nuove manifestazioni per oggi, 17 febbraio, nonostante i divieti di assembramento e i coprifuoco decretati dalla giunta nei principali centri urbani del Paese.Le forze armate del Myanmar hanno schierato veicoli blindati nelle strade della capitale commerciale del Paese, Yangon, a partire dallo scorso 15 febbraio, e istituito un blackout notturno di internet, dopo le proteste proseguite per giorni in quella ed altre città contro il golpe militare dello scorso primo febbraio. La giornata di oggi segna due settimane dalla deposizione del governo eletto di Aung San Suu Kyi, e la scadenza legale per l'approvazione da parte della magistratura dei capi d'accusa rivolti contro Suu Kyi al momento del suo arresto. Le forze armate si preparano ad ulteriori proteste: nel Paese si sono susseguite manifestazioni ininterrotte dal 6 febbraio, nonostante il coprifuoco e i divieti di assembramento varati nelle principali città birmane. Ieri, 14 febbraio, l'ambasciata Usa a Yangon ha sollecitato i cittadini Usa nella città a rimanere in casa tra le ore 20 e le 4 del mattino, citando "indicazioni di movimenti militari". Il fornitore norvegese di servizi di telecomunicazioni Telenor, attivo nel Myanmar, ha comunicato d'aver ricevuto direttive dalla giunta di bloccare l'accesso ad Internet per un periodo non meglio precisato; l'ambasciata Usa ha fatto riferimento a possibili blocchi di Internet tra l'una e le 9 del mattino. (Inn)