Confini contesi tra Cina e India, Pechino rivela l'identità dei soldati uccisi a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha reso noto oggi, 19 febbraio, l'identità dei quattro soldati cinesi morti durante un sanguinoso scontro con militari indiani lungo il confine himalayano conteso dai due paesi, nel giugno 2020. I soldati sono stati insigniti di onorificenze postume. Lo ha reso noto la Commissione militare centrale cinese. Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan e Wang Zhuoran sono morti durante quella che i media statali cinesi hanno descritto come una "feroce lotta" contro le "truppe straniere" indiane, accusate di aver valicato il confine di fatto tra i due Paesi. Chen è stato insignito postumo del titolo di "Eroe guardiano della frontiera", mentre agli altri tre militari sono state conferite anche citazioni di merito di prima classe. Qi Fabao, un colonnello che guidava i soldati, è rimasto gravemente ferito durante gli scontri. A Qi è stato conferito il titolo di "eroe colonnello".Secondo il ministero della Difesa nazionale cinese, lo scontro è iniziato ad aprile, quando l'esercito indiano ha violato il confine e ha tentato di costruire unilateralmente strutture lungo la linea di controllo effettivo (Lac). La situazione si è aggravata a giugno quando l'esercito indiano, in violazione dell'accordo raggiunto tra le due parti, ha nuovamente superato il Lac per deliberata provocazione e ha attaccato violentemente ufficiali e soldati cinesi che vi si recavano per trattative. In risposta, le truppe di frontiera cinesi hanno combattuto per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina, ha spiegato il portavoce del ministero. Cina e India si sono accusate a vicenda in merito a quanto avvenuto nell'Himalaya occidentale. L'India ha precedentemente affermato che 20 dei suoi soldati sono morti nello scontro, mentre Pechino aveva riconosciuto le vittime ma non aveva rivelato i dettagli.La Cina ha effettivamente avviato le manovre per il ritiro delle forze dalla regione himalayana del Ladakh, al confine con l'India, teatro di forte tensione e di sporadici scontri per quasi un anno. È quanto indicano le immagini satellitari fornite dall'azienda specializzata statunitense Maxar Technologies e pubblicate dall'emittente satellitare "al Jazeera". Le foto riprendono la sponda settentrionale del lago Pangong Tso, e mostrano come diversi avamposti militari presenti alla fine dello scorso gennaio siano già stati smantellati. Anche l'India, da parte sua, ha confermato la scorsa settimana l'inizio del disimpegno militare lungo il settore occidentale della Linea di controllo effettiva (Lac), un giorno dopo l'annuncio del ministero della Difesa cinese.La conferma è giunta l'11 febbraio dal ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, che ha illustrato la situazione in un intervento al Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, segnalando "importanti sviluppi" rispetto alla sua precedente relazione parlamentare, a settembre. "Sono lieto di informare questa Camera oggi che per effetto del nostro approccio ben ponderato e dei prolungati colloqui con la parte cinese siamo stati in grado di raggiungere un accordo sul disimpegno delle rive nord e sud del lago Pangong", ha dichiarato Singh. L'accordo raggiunto prevede che entrambe le parti cesseranno i loro dispiegamenti nell'area "in modo graduale, coordinato e verificato", ha spiegato, entrando poi nei dettagli."La parte cinese manterrà la presenza delle sue truppe nell'area della riva settentrionale a est del Finger 8", la più orientale delle otto scogliere del bacino, mentre "le truppe indiane saranno basate nella loro base permanente al Posto Dhan Singh Thapa vicino al Finger 3", ha precisato il ministro, aggiungendo che "un'azione simile sarà intrapresa nell'area della riva meridionale da entrambe le parti". "Tutte le strutture che sono state costruite da entrambe le parti dall'aprile del 2020 nelle aree a nord e a sud saranno rimosse", ha proseguito Singh. Infine, "è stata anche concordata una moratoria temporanea delle attività militari da ambo le parti sulla riva nord, incluso il pattugliamento". Riguardo ai tempi, "l'attuazione di questo accordo è iniziata ieri sulle rive nord e sud del lago Pangong" ed "è stato concordato di convocare la prossima riunione dei comandanti entro 48 ore dal completo disimpegno dell'area del lago Pangong per risolvere le restanti questioni", ha detto l'esponente del governo indiano. "Sarà sostanzialmente ripristinata la situazione esistente prima dell'inizio dello stallo dell'anno scorso", ha sintetizzato.Il ministro ha premesso che le parti hanno mantenuto la comunicazione attraverso i canali militari e diplomatici e che l'obiettivo di Nuova Delhi era il disimpegno col mantenimento dello status quo lungo la Lac. Quindi ha ricordato che la Cina occupa "illegalmente" oltre 43 mila chilometri quadrati di territorio che l'India considera proprio, di cui 38 mila nel Ladakh, occupati durante il conflitto del 1962, e 5.180 nel Kashmir ceduti dal Pakistan nel 1963. Ha anche ricordato che la Cina rivendica circa 90 mila chilometri quadrati nel settore orientale, nell'Arunachal Pradesh indiano, rivendicazione che l'India respinge come ingiustificata. Infine, ha sottolineato che diversi comunicati congiunti riconoscono che il mantenimento della pace e della tranquillità è la condizione dello sviluppo delle relazioni bilaterali in parallelo con la discussione sui confini e che le azioni cinesi dell'anno scorso hanno "gravemente disturbato la pace e la tranquillità" e "di conseguenza hanno avuto un impatto sulle relazioni complessive".Singh ha assicurato che le forze armate indiane hanno risposto con "adeguati schieramenti" all'ampia mobilitazione cinese di truppe e armamenti e alle "azioni unilaterali cinesi" sulle rive settentrionale e meridionale del lago Pangong, individuando e presidiando punti strategici per garantire "l'integrità territoriale" del Paese. Il responsabile della Difesa ha ripercorso l'approccio negoziale, ribadendo la determinazione a non cedere neanche un centimetro di terra. "Per assicurare il disimpegno nei punti di frizione lungo la Lac eravamo dell'avviso che le truppe di entrambe le parti, che ora sono in stretta prossimità, debbano lasciare gli avamposti raggiunti nel 2020 e tornare alle basi permanenti e accettate", ha spiegato, prima di annunciare l'esito dei nove cicli di colloqui di livello militare e di quelli paralleli di livello diplomatico. "Voglio rassicurare questa Camera che nei colloqui non abbiamo concesso nulla", ha affermato. Singh ha ammesso che ci sono "questioni pendenti" riguardanti lo schieramento e il pattugliamento e che saranno oggetto di ulteriori discussioni. Il ministro ha quindi concluso il suo intervento con un omaggio al sacrificio del militari caduti e un appello all'unità.Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese da maggio dell'anno scorso, in seguito a due episodi contrapposizione fra truppe. Il 6 giugno, in seguito a quegli episodi, si è tenuto il primo incontro di livello militare ed è stato concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si sono scontrate proprio mentre avevano cominciato ad arretrare. Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi); l'Esercito indiano ha reso noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti, mai ammesse ufficialmente invece da Pechino.I successivi colloqui militari si sono svolti il 22 e il 30 giugno, il 14 luglio, il 2 agosto, il 21 settembre, il 12 ottobre, il 6 novembre e il 24 gennaio. L'ultimo incontro, sul lato cinese del posto di frontiera Moldo-Chushul, si è concluso con un comunicato congiunto secondo il quale le parti hanno avuto "uno scambio franco e approfondito" sul disimpegno e hanno convenuto che il confronto è stato "positivo, concreto e costruttivo" e ha "rafforzato ulteriormente la fiducia e la comprensione reciproca". Le parti hanno concordato di procedere a "un rapido disimpegno delle truppe in prima linea", di attenersi al consenso raggiunto dai rispettivi leader e di convocare presto la prossima riunione. Infine, è stato convenuto di "garantire la moderazione delle truppe in prima linea, la stabilizzazione e il controllo della situazione".Sul fronte diplomatico, si sono tenute sei riunioni del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), l'ultima il 18 dicembre. A livello ministeriale, c'è stata una lunga videoconferenza, il 5 luglio 2020, tra i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. I ministri degli Esteri, l'indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang, che avevano avuto un colloquio telefonico il 17 giugno, poco dopo i fatti del Galwan, si sono incontrati il 10 settembre a Mosca a margine di una riunione dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Le parti hanno sempre attribuito la responsabilità l'una all'altra. Al tempo stesso hanno convenuto di procedere a un completo disimpegno militare. (Cip)