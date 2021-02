Imprese: Eni, al 31 dicembre indebitamento finanziario netto in calo, leverage a 0,44

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 Eni registra un indebitamento finanziario netto pari a 16,586 miliardi di euro, con una riduzione di 539 milioni rispetto all’anno precedente: escludendo la lease liability, il dato si attesta a 11,568 miliardi in linea con il 2019. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il patrimonio netto si attesta a 37,556 miliardi di euro con un decremento di 10,344 rispetto al 31 dicembre 2019, a fronte di una perdita netta del periodo pari a 8,556 miliardi, della distribuzione del dividendo agli azionisti per 1,965 miliardi e della variazione negativa della riserva per differenze cambio, in funzione del deprezzamento del dollaro sull’euro ai cambi di chiusura. Il leverage si attesta a 0,44 al 31 dicembre 2020. (Com)