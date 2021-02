Blinken tiene la prima videoconferenza trilaterale con Giappone e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha tenuto il primo incontro trilaterale in videoconferenza con alti funzionari dei ministeri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud ieri, 18 febbraio. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, precisando che l'incontro è servito a fare il punto in merito al comune obiettivo della denuclearizzazione della Penisola Coreana. L'incontro è il primo nel suo genere dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden, lo scorso 20 gennaio. Oltre a Blinken, hanno preso parte alla videoconferenza Sung Kim, vicesegretario di Stato Usa per gli affari di Asia Orientale e Pacifico; Takehiro Funakoshi, direttore generale del dipartimento per gli Affari di Asia e Oceania presso il ministero degli Esteri giapponese; e Noh Kyu-duk, rappresentante speciale del ministero degli Esteri della Corea del Sud per gli affari relativi alla pace e alla sicurezza nella Penisola Coreana. I partecipanti al colloquio hanno discusso il processo di revisione della strategia nei confronti della Corea del Nord intrapresa dalla nuova amministrazione presidenziale Usa, ed hanno ribadito l'impegno ad assumere un approccio coordinato alla questione del nucleare di Pyongyang. I funzionari hanno anche concordato di lavorare sul solco delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. Funakoshi ha chiesto a nome del governo giapponese il sostegno di Stati Uniti e Corea del Sud per risolvere la questione aperta dei rapimenti di Stato di cittadini giapponesi, effettuati dalla Corea del Nord a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha sminuito la scorsa settimana le preoccupazioni espresse da alcuni analisti e giornalisti, in merito alla decisione dell'amministrazione del presidente Joe Biden di non tentare contatti con la Corea del Nord. Price ha affermato che l'amministrazione in carica non si preoccupa che l'assenza di contatti possa innescare eventuali provocazioni da parte di Pyongyang: "Saremmo più preoccupati dalla prospettiva di non coordianre strettamente le nostre iniziative con i nostri partner - in questo caso specifico, ovviamente, la Repubblica di Corea e il Giappone", ha dichiarato il portavoce. Secondo Prince, "il rischio di muoversi troppo rapidamente, si tratti della questione dell'Iran o della Corea del Nord, è di non muoverci in maniera coordinata coi nostri alleati e partner". L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha espresso l'intenzione di rivedere interamente la politica dell'ex inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, nei confronti della Corea del Nord. Price ha dichiarato che il dipartimento di Stato sta rivedendo le proprie politiche concentrandosi sulle priorità di dare adeguato spazio alle istanze degli alleati, e "migliorare le vite delle persone della Corea del Nord e del Sud", assieme all'impegno a conseguire la denuclearizzazione di Pyongyang. il portavoce non ha però fornito alcun dettaglio in merito ai potenziali nuovi indirizzi della politica Usa nei confronti della Penisola Coreana.Gli Stati Uniti sono impegnati a rivedere la loro politica nei confronti della Corea del Nord, e intendono fare uso degli strumenti piùà efficaci per rilanciare il processo di denuclearizzazione della Penisola Coreana. Lo ha dichiarato all'inizio di febbraio il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso della prima intervista televisiva concessa dalla conferma della sua nomina a segretario. Intervistato dall'emittente "Nbc", Blinken ha dichiarato che l'amministrazione del presidente Joe Biden si riserva di imporre nuove sanzioni a Pyongyang in coordinamento con gli alleati degli Stati Uniti, ma è anche pronta a concedere non meglio precisati "incentivi diplomatici" per spingere il Nord a compiere progressi verso la denuclearizzazione. Alla domanda se sia tempo di prendere atto della situazione sul campo, e riconoscere alla Corea del Nord lo status di potenza nucleare, Blinkn ha dichiarato che "quello che ci troviamo a gestire è un problema molto grave, che è peggiorato nel tempo. E sono il primo a riconoscere che il problema è peggiorato attraverso più amministrazioni". Blinken ha spiegato che "la prima cosa che il presidente ci ha chiesto di fare è di rivedere la politica, per assicurarci di utilizzare gli strumenti più efficaci per far avanzare la denuclearizzazione". Il segretario ha evitato di smentire o confermare la possibilità di un futuro incontro tra Biden e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Blinken ha anche riferito che la sua prima visita estera sarà "probabilmente in Europa o in Asia, dai nostri alleati e partner più stretti".L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rafforzato la squadra diplomatica incaricata di gestire il dossier del nucleare nordcoreano, tramite la nomina a vice sottosegretario di Stato per l'Asia e il Pacifico di Jung Park. Park, accademica ed ex agente della Central Intelligence Agency (Cia), è nota per la sua opposizione ai summit organizzati dall'ex presidente Donald Trump col leader nordcoreano, Kim Jong-un, tra il 2018 e il 2019. Park è anche una sostenitrice della completa denuclearizzazione della Corea del Nord. La funzionaria lavorerà a fianco del sottosegretario Sung Kim: entrambi sono cittadini statunitensi di origine coreana. Park ha alle spalle una distinta carriera come analista del Consiglio di intelligence nazionale e della Cia, ed è stata anche membro del Centro per gli studi politici sull'Asia Orientale della Brookings Institution.L'ex ambasciatore degli Stati Uniti nella Corea del Sud, Sung Kim, è stato nominato assistente segretario di Stato per gli Affari dell'Asia Orientale e del Pacifico. La nomina è avvenuta mercoledì, 20 gennaio, giornata dell'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Kim ha servito come rappresentante speciale per le politiche relative della Corea del Nord, ed ha già assunto nel corso della sua carriera la carica di assistente segretario di Stato per l'Asia e il Pacifico, così come di inviato ai Colloqui a sei sul nucleare nordcoreano. Kim è stato ambasciatore a Seul per tre anni a partire dalla fine del 2011, durante il secondo mandato presidenziale di Barack Obama. Durante la presidenza Trump ha assunto l'incarico di ambasciatore nelle Filippine, ma nel 2018 ha preso parte all'organizzazione dello storico summit di Singapore tra l'allora presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong-un. (Nys)