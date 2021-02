Imprese: Eni, nel 2020 flusso di cassa da attività operativa in calo a 4,822 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 Eni registra un flusso di cassa netto da attività operativa pari a 4,822 miliardi di euro, con una flessione del 61 per cento rispetto all’anno prevedente dovuta al deterioramento dello scenario. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, il flusso di cassa del capitale circolante è stato influenzato dalla riduzione del valore contabile delle scorte per effetto scenario e sconta un minore volume di crediti con scadenza nei successivi reporting period ceduti in factoring rispetto al quarto trimestre 2019 (un miliardo) e il settlement di una disputa contrattuale con una first party nella E&. Il flusso di cassa adjusted, prosegue la nota, si ridetermina in 6,726 miliardi con una riduzione del 43 per cento rispetto al 2019. La flessione è dovuta per circa 6 miliardi all’effetto scenario, compresi gli effetti sui dividendi delle partecipate, per 1,3 miliardi agli impatti della pandemia, mentre la performance è stata positiva per 2,3 miliardi. Il cash tax rate di Gruppo è risultato pari al 32 per cento. (Com)