Trasporto aereo: Enav si aggiudica gara in Kosovo

- Enav, attraverso la controllata Ids AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicata la gara bandita dal service provider del Kosovo (Ashna - Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror) per fornire il sistema di gestione delle informazioni relative all'aviazione. E' quanto riferisce il portale online dell'Enav. Nello specifico, la commessa prevede la fornitura e la manutenzione dei sistemi per validare le procedure strumentali di volo, per progettare rotte e spazi aerei, per gestire la cartografia aeronautica e pubblicare in maniera efficace tutti i dati statici e dinamici fondamentali per il controllo del traffico aereo, come ad esempio i Notam (NOtice To AirMen), necessari per comunicare alla comunità aeronautica le informazioni utili alla navigazione, i piani di volo degli aerei, la cartografia, i dati meteo, e tutto il flusso di dati di aeroporto e ostacoli alla navigazione aerea. Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi e vede per la prima volta l’impiego delle tecnologie innovative di Ids AirNav nel Kosovo. Il nuovo sistema Aim consentirà ad Ashna di fornire i propri servizi alla navigazione aerea grazie al supporto di un sistema tecnologico all’avanguardia nel panorama dell’industria dell’aviazione civile. Il Kosovo si aggiunge agli oltre 100 paesi in cui opera il gruppo Enav con i propri servizi di consulenza aeronautica e fornitura di avanzati sistemi software per la gestione del traffico aereo che rispondono a tutte le più stringenti normative emanate dagli organismi internazionali. Solo negli ultimi 12 mesi, la società si è aggiudicata nuovi contratti in Colombia, Ruanda, Romania, Taiwan, Mozambico e Francia. (Res)