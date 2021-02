Usa: covid, Biden annuncerà contributo da 4 miliardi per iniziativa Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà nel corso del G7 di domani un contributo da 4 miliardi di dollari da parte degli Usa per Covax, l'iniziativa globale per garantire un accesso rapido ed equo ai vaccini contro il Covid-19 per tutti i Paesi, indipendentemente dal livello di reddito. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti dell’amministrazione. La Casa Bianca prevede di rilasciare immediatamente 2 miliardi di dollari e di utilizzare l’altra metà come leva per convincere altre nazioni sviluppate a contribuire allo sforzo di vaccinazione globale. Il denaro proverrà da fondi già stanziati dal Congresso per gli sforzi di vaccinazione internazionale e non avrà alcun impatto sulla campagna dell'amministrazione Biden per la somministrazione domestica. Covax prevede di somministrare inizialmente più di 330 milioni di dosi di vaccino nella prima metà del 2021, coprendo una media del 3,3 per cento della popolazione totale dei 145 paesi partecipanti.(Nys)