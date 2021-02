Cile: corte d'appello revoca provvedimento di espulsione di cinque migranti venezuelani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso sostiene che solo "dopo che tutti hanno firmato è stata consegnata ai migranti una copia" e che solo "a quel punto hanno potuto riscontrare che si trattava di ordini di espulsione". Gli agenti avrebbero trattenuto anche i documenti e i passaporti dei migranti, i quali avrebbero appreso solo successivamente dalla stampa dell'intenzione del governo di procedere all'espulsione verso un paese indeterminato, presumibilmente in Venezuela. Il contenuto della denuncia dell'Indh è stato confermato al portale "Cooperativa" da Luis Melendez, cittadino venezuelano che risiede in Cile da diversi anni e il cui fratello, che il 30 gennaio era arrivato a Colchane attraverso il confine boliviano, è stato deportato sul volo del 10 febbraio dopo aver trascorso diversi giorni al Colegio Centenario di Iquique. Dal 2014, quasi 500 mila venezuelani si sono stabiliti in Cile per fuggire alla crisi politica ed economica in corso in Venezuela. (segue) (Abu)